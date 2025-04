Europa Verde Abruzzo, Monaco e Aruffo eletti co-portavoce regionali

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Presso la sala convegni del Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, si è tenuta,ieri, l’assemblea regionale di Europa Verde Abruzzo, un evento che ha visto una significativa partecipazione di figure politiche e istituzionali – precisa il comunicato. Tra i presenti, spiccavano Angelo Bonelli, Co-portavoce nazionale di Europa Verde, l’europarlamentare Benedetta Scuderi, e una folta rappresentanza del “Patto per l’Abruzzo”, inclusi Luciano D’Amico, il segretario regionale del PD Daniele Marinelli, il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri, il capogruppo in consiglio regionale Giovanni Cavallari di Abruzzo Insieme, Francesco Taglieri del Movimento 5 Stelle e Enio Pavone di Azione”. E’ quanto si legge in una nota a firma del movimento che spiega: “Fase essenziale dell’incontro è stata la votazione e l’approvazione della mozione per il rinnovo della direzione regionale di Europa Verde Abruzzo – Alessio Monaco e Rita Aruffo sono stati eletti all’unanimità co-portavoce regionali, mentre Alessandro Monaco è stato confermato nel consiglio nazionale del partito – riporta testualmente l’articolo online. La nomina è giunta al termine di un ampio dibattito che ha raccolto un consenso unanime – recita la nota online sul portale web ufficiale. La mozione politica ha posto l’accento sulla tutela del patrimonio naturale dell’Abruzzo, definito “Regione Verde d’Europa”, attraverso azioni concrete contro i cambiamenti climatici, l’inquinamento e modelli di sviluppo insostenibili – precisa il comunicato. Particolare attenzione è stata dedicata alla salvaguardia del sistema acquifero e della costa abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un focus importante è stato rivolto alla riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali, riconoscendo che le fasce più vulnerabili della popolazione sono le più colpite dalla crisi climatica – viene evidenziato sul sito web. L’assemblea ha inoltre sottolineato l’importanza di un coinvolgimento attivo dei cittadini e della promozione della parità di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con il consenso unanime dell’assemblea, sono stati eletti anche i membri dell’esecutivo regionale: Silvia De Marco, Tiziana Faiazza, Eleonora Marinelli, Stefano Luciani, Michele Raiola e Pino Cicchini”. (com/red)

