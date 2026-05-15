Eva Herzigova sposa Gregor Marsiaj: amore coronato dopo 25 anni

In queste ore, il nome di Eva Herzigova è in cima ai top trend online, con l’annuncio del suo matrimonio con il compagno storico Gregor Marsiaj. Dopo più di due decenni insieme, la celebre modella ha deciso di ufficializzare la loro unione a Torino. Un momento di grande emozione per la coppia e per i loro sostenitori, che hanno seguito la loro storia nel corso degli anni.

La notizia ha suscitato grande interesse sul web, dove i fan si sono congratulati con i neo-sposi e hanno condiviso messaggi di auguri. Il lungo percorso di Eva Herzigova e Gregor Marsiaj è diventato un esempio di amore e dedizione, coronato ora da questo passo importante.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per seguire gli sviluppi, è possibile approfondire online, dove sicuramente saranno disponibili aggiornamenti in merito a questo momento speciale per la coppia e per i loro sostenitori.