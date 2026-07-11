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Eva Herzigova: unione con Gregorio Marsiaj a Torino

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Il tema di tendenza online in queste ore è l’attesissimo matrimonio tra Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj, celebrato a Torino. Dopo 25 anni insieme e tre figli, la coppia ha scelto di coronare il loro amore con una cerimonia emozionante presso Palazzo Carignano, seguita da una cena stellata al Del Cambio.

La notizia è al momento tra le più ricercate online e in cima ai trend sui motori di ricerca. L’amore tra Eva e Gregorio, nato a Varigotti, ha conquistato il cuore di molti, suscitando interesse e affetto da parte del pubblico.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile approfondire online, dove si possono trovare tutte le informazioni più recenti riguardanti il matrimonio di questa celebre coppia.

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