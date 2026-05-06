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Evaristo beccalossi: addio a una leggenda dell’Inter

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Mercoledì 6 Maggio 2026, una triste notizia ha scosso il mondo del calcio: è morto Evaristo Beccalossi, ex calciatore protagonista con le maglie di Brescia e soprattutto dell’Inter. A soli 69 anni, Beccalossi lascia un vuoto nel cuore dei tifosi e dei colleghi, ricordato come una vera bandiera nerazzurra.

La scomparsa dell’ex campione ha generato un grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le sue gesta sul campo e il suo impegno nel mondo del calcio resteranno per sempre nella memoria di chi ha avuto il privilegio di vederlo giocare.

Per approfondire ulteriormente su Evaristo Beccalossi e sulle sue imprese sportive, si consiglia di consultare le fonti online per gli aggiornamenti più recenti e per rivivere i momenti salienti della sua carriera indimenticabile.

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