Eventi, A libro aperto – MuNDA L’Aquila

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A partire dal 14 marzo il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila si apre ad una serie di conversazioni con gli autori dedicate alle più recenti pubblicazioni che indagano il patrimonio artistico abruzzese all’interno del contesto storico e geografico di provenienza – si legge sul sito web ufficiale. Quattro appuntamenti ospitati nella Sala Francescana del museo ai quali parteciperanno storici e figure di primo piano del mondo dell’arte, attivi in Italia e all’estero – Ingresso libero fino ad esaurimento posti – precisa la nota online. Di seguito il calendario della rassegna: Venerdì 14 marzo | ore 16.30 Presentazione del volume di Germano Boffi Silvestro di Jacopo Aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Un San Sebastiano per Castel del Monte Modera Gianluigi Simone, storico dell’arte Intervengono: Federica Zalabra, direttrice del MuNDA Germano Boffi, storico dell’arte e autore del volume Venerdì 28 marzo | ore 16.30 Presentazione volume di Alessandro Delpriori Rinascimento in Appennino – aggiunge testualmente l’articolo online. Sculture abruzzesi tra Quattro e Cinquecento Intervengono: Federica Zalabra, direttrice del MuNDA Alessandro Delpriori, storico dell’arte e autore del volume Venerdì 11 aprile | ore 16.30 Presentazione del volume a cura di Silvia Maria Mantini Reti d’Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Margherita d’Austria tra confini e modernità Intervengono: Federica Zalabra, direttrice del MuNDA e autrice Mario Centofanti, architetto e autore Silvia Maria Mantini, storica e curatrice del volume Roberto Ricci, storico e autore Venerdì 9 maggio | ore 16.30 Presentazione del volume di Francesco Aceto, Cristiana Pasqualetti e Francesco Zimei Provincia Pinnensis. Il Medioevo francescano in Abruzzo Intervengono: Federica Zalabra, direttrice del MuNDA Francesco Aceto, storico dell’arte Cristiana Pasqualetti, storica dell’arte Francesco Zimei, musicologo

