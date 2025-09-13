Eventi, Abbazie Summer Festival 2025: Musica e Arte in Scenari Unici

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Per celebrare i dieci anni di attività, Concerti delle Abbazie lancia l’attesissimo Abbazie Summer Festival, un evento che unisce musica, cultura e territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 15 luglio al 18 settembre, abbazie e borghi degli itinerari Valle delle Abbazie e Teramane Colline Verdi d’Abruzzo nella provincia di Teramo prenderanno vita sulle note della musica jazz e classica – Due mesi ricchi di concerti, eventi, incontri con gli artisti, degustazioni e visite guidate, per un’esperienza che abbraccia tutti i sensi – aggiunge la nota pubblicata. Il festival parte il 15 luglio con i Kismet in Piazza del Giglio, a Montone (TE), e prosegue con Karima il 18 luglio nel Chiostro dell’Abbazia di Propezzano – riporta testualmente l’articolo online. Tra gli appuntamenti imperdibili, Angelo Branduardi il 26 luglio con Il Cantico all’Abbazia di Santa Maria di Ronzano e la vibrante energia della Original Blues Brothers Band il 27 luglio nella stessa abbazia – si legge sul sito web ufficiale. Il programma musicale offre serate straordinarie con artisti di fama internazionale: Al Di Meola (29 luglio, Teatro della Villa Comunale, Roseto), Max Ionata & Hammond Groovers (30 luglio, Abbazia di San Giovanni ad Insulam) e Kevin Hays Trio (31 luglio, Abbazia di San Giovanni ad Insulam). Il gran finale vedrà Bill Evans and The Vansband All Star il 1° agosto a Canzano e Vincent García il 5 agosto presso la Terrazza del Belvedere a Cellino Attanasio – recita il testo pubblicato online. L’Abbazie Summer Festival 2025 celebra la magia della musica nei luoghi carichi di storia, offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire le bellezze dell’Abruzzo, tra arte, natura e cultura – si legge sul sito web ufficiale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dei viaggi emozionali.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 01, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it