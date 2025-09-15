Eventi, Abbazie Summer Festival 2025

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Per celebrare i dieci anni di attività Concerti delle Abbazie lancia Abbazie Summer Festival, due mesi di concerti, eventi, incontri con gli artisti, degustazioni e visite guidate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal 15 luglio al 18 settembre abbazie e borghi degli itinerari Valle delle Abbazie e Teramane Colline Verdi d’Abruzzo in provincia di Teramo prendono vita sulle note della musica jazz e della musica classica – ABBAZIE JAZZ RAVE Unico nel suo genere in Italia, Abbazie Jazz Rave torna il 5 agosto a Cellino Attanasio con 10 ore di musica no-stop. Due palchi, grandi artisti e giovani talenti animeranno il borgo fino alle 2 di notte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Main event: il bassista spagnolo Vincen García – Musica, jam session e degustazioni celebrano la Valle delle Abbazie – si apprende dalla nota stampa. PROGRAMMA ABBAZIE CLASSICA Dal 17 agosto al 18 settembre torna Abbazie Classica con otto concerti tra musica sinfonica, da camera e recital pianistici – precisa la nota online. In programma Brahms, Beethoven, Piazzolla, Grieg, Enescu, Tosti e molto altro – Tra gli appuntamenti, concerti per tastiera, organo storico e formazioni d’eccellenza come l’Orchestra Duchi d’Acquaviva, il Trio Zefír e il Metaphora Ensemble – si apprende dalla nota stampa. PROGRAMMA ABBAZIE JAZZ & FRIENDS Dalla collaborazione con alcune realtà produttive locali nasce Abbazie Jazz&Friends il format che coniuga natura, esclusività del patrimonio locale e musica – PROGRAMMA Scarica il programma completo

