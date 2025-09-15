- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 15, 2025
Eventi e Cultura

Eventi, Abbazie Summer Festival 2025

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Per celebrare i dieci anni di attività Concerti delle Abbazie lancia Abbazie Summer Festival, due mesi di concerti, eventi, incontri con gli artisti, degustazioni e visite guidate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal 15 luglio al 18 settembre abbazie e borghi degli itinerari Valle delle Abbazie e Teramane Colline Verdi d’Abruzzo in provincia di Teramo prendono vita sulle note della musica jazz e della musica classica – ABBAZIE JAZZ RAVE Unico nel suo genere in Italia, Abbazie Jazz Rave torna il 5 agosto a Cellino Attanasio con 10 ore di musica no-stop. Due palchi, grandi artisti e giovani talenti animeranno il borgo fino alle 2 di notte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Main event: il bassista spagnolo Vincen García – Musica, jam session e degustazioni celebrano la Valle delle Abbazie – si apprende dalla nota stampa. PROGRAMMA    ABBAZIE CLASSICA Dal 17 agosto al 18 settembre torna Abbazie Classica con otto concerti tra musica sinfonica, da camera e recital pianistici – precisa la nota online. In programma Brahms, Beethoven, Piazzolla, Grieg, Enescu, Tosti e molto altro – Tra gli appuntamenti, concerti per tastiera, organo storico e formazioni d’eccellenza come l’Orchestra Duchi d’Acquaviva, il Trio Zefír e il Metaphora Ensemble – si apprende dalla nota stampa. PROGRAMMA    ABBAZIE JAZZ & FRIENDS Dalla collaborazione con alcune realtà produttive locali nasce Abbazie Jazz&Friends il format che coniuga natura, esclusività del patrimonio locale e musica –   PROGRAMMA    Scarica il programma completo  

Come annunciato in una nuova nota, questa mattina, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

