Eventi, Abruzzo Trail 2025 – Roseto degli Abruzzi (TE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:L’Abruzzo Trail – MAGS Experience 2025 è un evento di bikepacking che offre ai ciclisti l’opportunità di esplorare le meraviglie naturali e culturali dell’Abruzzo – La manifestazione prenderà il via il 20 giugno 2025 da Roseto degli Abruzzi (TE), con iscrizioni aperte a partire dal 1º gennaio 2025. I partecipanti possono scegliere tra due percorsi: MAGS Classic: circa 290 km con 5.300 metri di dislivello positivo, ideale per un weekend tra parchi nazionali e antichi borghi – precisa il comunicato. MAGS Explorer: circa 460 km con 7.500 metri di dislivello positivo, che estende l’avventura dalle montagne del Gran Sasso d’Italia fino alla maestosa Majella e alla spettacolare Costa dei Trabocchi – citeturn0search1 Entrambi i percorsi sono adatti sia per mountain bike che per bici gravel, permettendo ai ciclisti di immergersi in paesaggi incontaminati, attraversare antichi villaggi e scoprire l’arte, la storia e le tradizioni dell’Abruzzo – L’evento è autogestito, senza supporto organizzativo lungo il percorso, offrendo un’esperienza autentica e avventurosa – viene evidenziato sul sito web. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitare il sito ufficiale dell’Abruzzo Trail.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 23, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it