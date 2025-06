Eventi, Adriatic Film Festival – Francavilla al Mare (CH)

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Quarantasette opere selezionate in totale tra documentari, corti italiani e internazionali, opere prime e lavori di autori abruzzesi – precisa la nota online. Questi i numeri dell’ottava edizione dell’Adriatic Film Festival, la rassegna di cinema in programma all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare da mercoledì 4 a domenica 8 giugno prossimi con ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online. Presentato da Francesco Di Brigida ed Elena Di Bacco, l’evento vedrà anche una notevole presenza di ospiti per incontri e conversazioni sul cinema e la cultura, dalle attrici pescaresi Lucrezia Guidone – cooptata anche per la giuria chiamata ad assegnare i premi alle opere in concorso – e Sara Serraiocco, fino a Laura Morante – che dialogherà sul suo libro Brividi immorali (ed. La nave di Teseo) e Valerio Mastandrea, che racconterà la genesi di Nonostante, sua ultima fatica da regista, con proiezione al termine dell’incontro – recita il testo pubblicato online. Spazio anche per una interessante sessione dedicata all’Abruzzo Film Commission, alla quale seguirà un gustoso aperitivo in foyer, e alla visione fuori concorso del documentario diretto da Luca Verdone – anche lui membro della giuria – sulla figura del padre Mario, storico critico cinematografico italiano – riporta testualmente l’articolo online. Cliccando QUI è possibile scaricare il programma completo con gli orari delle proiezioni e degli incontri.

