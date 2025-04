Eventi al Museo delle Genti d’Abruzzo

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara si prepara ad accogliere un aprile ricco di eventi per grandi e piccoli, con appuntamenti dedicati all’arte, alla creatività e alle tradizioni pasquali – precisa il comunicato. Mostra “A Sense of Place – Il senso del luogo” di Paul Critchley Sabato 5 aprile alle ore 18:00 verrà inaugurata la mostra dell’artista Paul Critchley, intitolata “A Sense of Place – Il senso del luogo”. L’esposizione, allestita nello Spazio Arte del Museo, sarà visitabile fino al 4 maggio durante gli orari di apertura del Museo – riporta testualmente l’articolo online. L’ingresso è libero – La mostra presenta 91 opere dell’artista inglese, tra cui il dipinto Urban Jungle, nato durante il lockdown per riflettere sulle condizioni di isolamento nelle città. Domeniche al Museo – Laboratorio per bambini “Una finestra sul mare” Domenica 6 aprile, dalle 16:30 alle 19:00, il Museo ospiterà un laboratorio artistico dedicato ai bambini: “Una finestra sul mare”. L’evento è pensato in occasione della Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esprimere la propria creatività realizzando un’opera d’arte ispirata al mondo marino – riporta testualmente l’articolo online. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 6 anni in su (con possibilità di partecipazione per i fratellini di 5 anni). La tariffa è di 15€ a bambino – riporta testualmente l’articolo online. Campus Pasquali “Pasqua al Museo” Il 17 e il 18 aprile, dalle 8:30 alle 13:00, il Museo organizza un campus pasquale per bambini dai 3 anni – aggiunge la nota pubblicata. Giovedì 17 aprile – “Ghirlande Pasquali”: I bambini scopriranno le tradizioni pasquali abruzzesi e realizzeranno ghirlande con uova decorate – Venerdì 18 aprile – “La magia del Coniglio Pasquale”: Attraverso racconti e laboratori creativi, i piccoli partecipanti esploreranno la leggenda del Coniglio Pasquale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I bambini verranno suddivisi in due gruppi (3-5 anni e 6-10 anni). Il costo è di 23€ a giornata e include il biglietto di ingresso, l’attività didattica e i materiali – aggiunge la nota pubblicata. È richiesta la prenotazione entro il 15 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Informazioni e prenotazioni Per partecipare agli eventi, è possibile contattare la biglietteria del Museo al numero 085 4510026 (int. 1), oppure via e-mail all’indirizzo museo@gentidabruzzo – recita il testo pubblicato online. it.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nel pomeriggio, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it