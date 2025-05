Eventi, Alba Adriatica: un’estate da vivere al massimo!

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:L’estate 2025 ad Alba Adriatica si preannuncia come un’esplosione di eventi, emozioni e divertimento per tutti – precisa il comunicato. Con un ricco calendario che abbraccia cultura, sport, musica e spettacoli, ogni giorno sarà un’opportunità unica per vivere la città e scoprire nuove emozioni – Maggio: Un inizio all’insegna della cultura e dello sport La stagione si apre con un mix di eventi sportivi e culturali – precisa il comunicato. Le finali nazionali di pallavolo Under 17 e la Coppa del Pulcino faranno battere il cuore agli appassionati di sport. La splendida Villa Flaiani ospiterà iniziative letterarie e musicali, culminando il 25 maggio con “Sulle Tracce del Giallo”. Questo evento vedrà la partecipazione di Elisabetta Bucciarelli e Valerio Calzolaio, che esploreranno il fascino del giallo, seguiti da uno spettacolo interattivo a cura di Cronosfera – viene evidenziato sul sito web. Giugno: Sport e spettacoli sotto il sole La spiaggia diventa il centro dell’azione con i campionati di beach volley, il torneo di beach rugby e la tappa del campionato italiano di beach soccer. Non mancheranno momenti di svago con mercatini, infiorate e il raduno di auto e moto d’epoca “Alba su di giri”. Luglio: Musica e magia per grandi e piccoli Le Notti Colorate dei Bambini, il concerto tributo ai Beatles e serate danzanti come “Vai col Ballo” sono solo alcuni degli eventi di luglio – riporta testualmente l’articolo online. La Festa della Musica offrirà due serate imperdibili: la Notte della Taranta e Nostalgia ’90, per rivivere epoche indimenticabili – aggiunge la nota pubblicata. Agosto: Il culmine dell’estate Agosto porta il divertentissimo AlbaTraz, il Carnevale estivo con la sua grande sfilata e i concerti di ospiti d’eccezione come i Tiromancino – recita il testo pubblicato online. Il 22 agosto, Mazzini Sound unisce musica e percorsi di gusto per una serata indimenticabile – si apprende dalla nota stampa. Settembre: Il gran finale La stagione si chiude con il Campionato Italiano di Triathlon, concerti e mercatini, continuando a offrire emozioni fino all’ultimo giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Scopri il programma completo su goalbaadriatica – si apprende dal portale web ufficiale. it/eventi e inizia a pianificare la tua estate ad Alba Adriatica – si apprende dal portale web ufficiale. Una destinazione che ti aspetta per vivere un’estate indimenticabile!

