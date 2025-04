Eventi, Alla Scoperta della Riserva Naturale Regionale Gole di San Venanzio e Corfinio

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Il mese di maggio si preannuncia ricco di opportunità per esplorare la bellezza naturalistica e storica del territorio abruzzese grazie a due interessanti iniziative promosse localmente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Raiano Domenica 4 Maggio 2025: “Di ulivi, di acque ed altre storie” La prima occasione è offerta da una escursione guidata nella Riserva Naturale Regionale Gole di San Venanzio che si terrà domenica 4 maggio 2025. L’appuntamento è fissato per le ore 9:00 presso l’ingresso di Raiano (Piazza Postiglione). L’itinerario prevede una visita all’Eremo di San Venanzio, alla chiesetta di Madonna di Loreto Contrada, alla sorgente di acqua solfurea e alla Mole di Breccia (Orsa Maggiore Trekking e Ambiente), con la guida turistica Francesca Ferrazzo (Servizi Turistici Valpescara) che illustrerà gli aspetti salienti dell’area protetta – Al termine della degustazione di prodotti locali presso l’area picnic La Sella, i partecipanti potranno godere di un momento conviviale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si raccomanda di indossare scarpe da trekking e vestiti a strati, portando con sé acqua e uno zaino con il necessario – La quota di partecipazione è di € 5, gratuita per i bambini fino a 16 anni, con prenotazione obbligatoria al numero 339.6737796 (Francesca) o 333.7172296 (Riserva Naturale Regionale Gole di San Venanzio). Corfinio Domenica 11 Maggio 2025: “Di ulivi, di tesori antichi ed altre storie” La settimana successiva, domenica 11 maggio 2025, l’attenzione si sposta a Corfinio per una giornata dedicata alla scoperta del suo ricco patrimonio storico e culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alle ore 15:00 è prevista una visita guidata al Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino”, con un laboratorio anche per i bambini dal titolo “Come vivevano i re? Un mobile per il re” che li avvicinerà alla vita quotidiana degli antichi romani – aggiunge la nota pubblicata. A seguire, alle ore 18:00 presso il Largo De Petris, si terrà una degustazione di prodotti locali – A partire dalle ore 19:00, la serata proseguirà con “Di ulivi, di poesie dialettali e parole dedicate agli ulivi”, un evento che vedrà la partecipazione del progetto “Gli oli di Ulisse” e la realizzazione di bozzetti in ceramica “L’olivo rivive” con il coinvolgimento dei bambini di Corfinio – aggiunge testualmente l’articolo online. La quota di partecipazione è di € 10, mentre è gratuita per i bambini fino a 6 anni con prenotazione al numero 349.0707367 – 328.2576413 (ProLoco Corfinio). Queste due iniziative rappresentano un’ottima opportunità per immergersi nelle bellezze naturali e nella storia del territorio, offrendo esperienze diverse ma complementari per conoscere e apprezzare le peculiarità di Raiano e Corfinio – riporta testualmente l’articolo online.

