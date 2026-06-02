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Eventi e Cultura

Eventi, Antigone a Pescasseroli (AQ)

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Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:A Pescasseroli (AQ) arriva Antigone, spettacolo teatrale presentato dal Comune di Pescasseroli, da Fantacadabra Teatro e dal Teatro Esperanto – recita il testo pubblicato online. L’appuntamento è in programma mercoledì 3 giugno, alle ore 21:00, presso l’Oratorio Don Bosco di Pescasseroli (AQ). Lo spettacolo nasce nell’ambito del progetto “Esperanto – Linguaggi in Comune”, realizzato grazie al sostegno del bando Giovani in Biblioteca, con l’obiettivo di promuovere i linguaggi espressivi nei luoghi della cultura – viene evidenziato sul sito web. Il percorso laboratoriale ha dato vita a un’esperienza condivisa e partecipata, in cui il teatro diventa strumento di relazione, confronto e crescita collettiva – viene evidenziato sul sito web. In scena una rilettura dell’Antigone di Jean Anouilh, affidata al gruppo Esperanto e pensata come un dispositivo teatrale contemporaneo capace di interrogare il rapporto tra legge e coscienza, tra ragione politica e principio etico – recita il testo pubblicato online. Antigone torna così a parlare al presente come figura universale, attraversando il teatro di ogni tempo e ponendo domande ancora vive sulla responsabilità, sulla scelta e sul conflitto interiore – L’allestimento è concepito come un soliloquio a più voci, nel quale ogni interprete diventa al tempo stesso Antigone e Creonte, Emone e Ismene – Una confessione scenica intima e corale, fragile e potente, che mette al centro il valore dell’ascolto, dell’espressività individuale e della costruzione di una comunità più consapevole – si apprende dalla nota stampa. Sul palco Alice Rallo, Elisabetta Tosoni, Elisabeth Clainc Hard, Evelina Saltarelli, Francesca Dell’Ova, Giuseppina D’Addezio, Graziella Sant’Angelo, Irma Gentile, Laura Migliozzi, Maria Cocuzzi, Marta Gagliardi, Martina Iovino, Martina Villani e Paola D’Addezio – aggiunge testualmente l’articolo online. 📅 Data: mercoledì 3 giugno ⏰ Orario: ore 21:00 📍 Luogo: Oratorio Don Bosco, Pescasseroli (AQ)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 23, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

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