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Eventi, Aperitivo in Riserva

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Aperitivo in Riserva al tramontoSabato 27 giugno, a partire dalle ore 18:00, si terrà un appuntamento speciale dedicato alla natura, alla cultura locale e alla convivialità, pensato per far scoprire le bellezze del territorio nella suggestiva cornice della Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del posto e far rivivere le tradizioni storiche che uniscono la comunità alle proprie risorse naturali – precisa il comunicato. La serata si articolerà attraverso un percorso sensoriale e culturale ben definito – riporta testualmente l’articolo online. Inizialmente, guidati dall’esperto Guerino Pescara, i partecipanti avranno l’opportunità di intraprendere una degustazione mirata della selezione di vini della Cantina PEVI, approfondendo le caratteristiche e la filosofia produttiva che si cela dietro ogni calice – si apprende dalla nota stampa. A seguire, lo spazio culturale sarà affidato all’incontro Memorie dell’Acqua, un viaggio narrativo che esplorerà i riti, le credenze e le antiche leggende legate al solstizio d’estate, mettendo in luce il legame profondo e ancestrale che stringe da sempre la comunità alle sue sorgenti.Un’esperienza ideale per chi desidera connettersi con la storia e il paesaggio circostante in un’atmosfera rilassata – si apprende dal portale web ufficiale. Per garantire la migliore gestione dell’evento, la partecipazione è soggetta a prenotazione obbligatoria – viene evidenziato sul sito web. È possibile riservare il proprio posto o richiedere ulteriori dettagli contattando il numero telefonico o WhatsApp 340 4661764. Dato il numero limitato di posti, si consiglia di confermare la propria presenza con anticipo – recita il testo pubblicato online. Fonte: DMS Regionale

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nella serata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

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