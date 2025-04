Eventi, Aprile all’Abbazia Santo Spirito al Morrone: un mese di cultura e creatività

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:L’Abbazia Santo Spirito al Morrone, situata in Via Badia 28, Sulmona (AQ), si trasforma nel cuore pulsante della cultura abruzzese per tutto il mese di aprile 2025. Con il patrocinio dei Musei Archeologici Nazionali di Chieti e della Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo, l’abbazia offre un ricco programma di eventi per tutte le età. Tra le attività principali spiccano visite guidate tematiche, laboratori creativi per bambini e ragazzi, e percorsi speciali che uniscono arte e storia – viene evidenziato sul sito web. Dalla scoperta delle opere d’arte sacra alle visite esclusive della Cappella Cantelmo-Caldora, ogni evento è pensato per valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del luogo – recita il testo pubblicato online. Eventi come “Famiglie in Abbazia” e “Scopriamo l’Abbazia” rendono aprile un mese ideale per visitare con tutta la famiglia, con attività didattiche che stimolano la creatività e il legame con la tradizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per maggiori informazioni su costi e prenotazioni è possibile contattare SlowMaiella al numero +39 349 847 4470 (anche tramite WhatsApp).

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 15, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it