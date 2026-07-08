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Eventi e Cultura

Eventi, Art Nouveau Week 2026 in Abruzzo

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Dall’8 al 14 luglio 2026 l’Art Nouveau Week fa tappa in Abruzzo con un programma diffuso dedicato al Liberty e alla Belle Époque – si apprende dalla nota stampa. Gli appuntamenti coinvolgeranno Atri, Giulianova, Guardiagrele, Lanciano, L’Aquila, Penne, Pescara, Sulmona e Teramo, tra visite guidate, convegni, esperienze tematiche, disegno dal vero e sculture di sabbia – si legge sul sito web ufficiale. Il festival, promosso da Italia Liberty e curato da Andrea Speziali, propone un viaggio tra palazzi, ville, teatri, ferri battuti, vetrate e decorazioni floreali che raccontano l’Abruzzo tra fine Ottocento e primo Novecento – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra gli appuntamenti principali: le visite guidate a Pescara, Sulmona e L’Aquila l’8 luglio; i percorsi a Guardiagrele e Lanciano il 9 luglio; il convegno “Atmosfere Liberty nella Belle Époque aquilana” a L’Aquila il 10 luglio; gli itinerari a Giulianova, Teramo, Atri e Penne; il Festival del Cinema Muto e l’esperienza immersiva in Sala Baiocco; le attività di sketching en plein air e le Sculture Liberty di sabbia a Pescara – 📅 Date: 8-14 luglio 2026 📍 Luoghi: Atri, Giulianova, Guardiagrele, Lanciano, L’Aquila, Penne, Pescara, Sulmona, Teramo 🎨 Evento: Art Nouveau Week 2026 – programma Abruzzo 🎟 Prenotazioni visite: ritapezzella@italialiberty.it – 334 1716207 ℹ Info: italialiberty.it – 320 0445798

Secondo quanto riferito in un comunicato, nella serata, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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