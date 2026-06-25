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Eventi e Cultura

Eventi, Assaggi: Improvvisazione Teatrale

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Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:La Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale ESTRODESTRO vi dà appuntamento al 26 giugno per la serata dei saggi di fine anno   *** ASSAGGI ***   Dopo un anno di sacrifici, fatiche ma anche tante risate, gli allievi principianti della Scuola vi aspettano per condividere con loro l’emozione del palco, senza copione ma totalmente al servizio del pubblico e della fantasia – si legge sul sito web ufficiale. . Una serata all’insegna del divertimento, della follia e del gioco in cui il pubblico sarà direttamente partecipe del momento creativo fornendo a più riprese i suggerimenti che guideranno le storie e gli sketch. _______________________________________________   L’appuntamento da segnare sull’agenda è: VENERDI’ 26 GIUGNO ORE 21:00 TEATRO CORDOVA Viale G. Bovio 443 – PESCARA (PE) INGRESSO GRATUITO   NB: per motivi organizzativi vi chiediamo di prenotare il vostro posto mandando una mail a info@estrodestro – riporta testualmente l’articolo online. com

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 23, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

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