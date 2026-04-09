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Eventi e Cultura

Eventi: Caleido Festival 2026 a Pescara

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A Pescara torna Caleido Festival – le parole, la musica, giunto alla sua terza edizione, con tre serate dedicate all’incontro tra poesia performativa e cantautorato – recita il testo pubblicato online. Il festival, diretto da Chiara Isabella Sanvitale e Miriam Ricordi, si svolgerà al Florian Espace, confermandosi come uno spazio originale dove parole e musica si intrecciano, dando vita a un’esperienza artistica ibrida e contemporanea – Dopo il successo delle precedenti edizioni e dell’anteprima di marzo, Caleido Festival propone anche nel 2026 un programma che unisce artisti della scena nazionale tra poesia orale, sperimentazione musicale e performance dal vivo – Il programma Giovedì 9 aprile 2026 ⏰ Ore 20:45 Gabriele Ratano – poesia performativa Valeria Sturba (La musica diSturba) – concerto Venerdì 10 aprile 2026 ⏰ Ore 20:45 Bruna Cerasa – poesia performativa Alessandra Nazzaro – concerto Sabato 11 aprile 2026 ⏰ Ore 20:45 Antigone (Eugenia Giancaspro) – poesia performativa Pianista Indie – concerto Umberto Palazzo – dj set finale Ogni serata si concluderà con momenti di incontro tra artisti e pubblico, in un clima informale e partecipato – riporta testualmente l’articolo online. 📅 Date: 9, 10 e 11 aprile 2026 ⏰ Orario: 20:45 📍 Luogo: Florian Espace, via Valle Roveto 39, Pescara 🎟 Biglietti: Intero: €12 Ridotto under 30: €10 Abbonamento 3 serate: €24 ℹ Info e prenotazioni: 085 4224087 – 392 0496655

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 12, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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