Eventi: Calendario Eventi per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Un anno intero di appuntamenti pensato per accompagnare e valorizzare L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: il calendario ufficiale di Welcome AQ si inserisce nel cuore del programma culturale della città, proponendo un percorso strutturato che unisce teatro, storia, dimore storiche, enogastronomia ed esperienze immersive – A L’Aquila (AQ), il Calendario Eventi 2026 – Cultura, Esperienze, Teatro e Dimore Storiche rappresenta una proposta organica e continuativa che interpreta lo spirito di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, mettendo in rete patrimonio, narrazione e accoglienza – viene evidenziato sul sito web. Il programma si sviluppa da gennaio a dicembre 2026 con una visione chiara: trasformare ogni mese in un’occasione di scoperta culturale, contribuendo in modo concreto alla costruzione dell’identità culturale della città nel suo anno simbolo – Visite teatralizzate Le grandi figure della storia e dell’arte diventano racconto vivo: Celestino V, Michelangelo, Caravaggio, Bernini e Borromini, Beatrice Cenci, il caso Aldo Moro e altri protagonisti tornano a dialogare con il pubblico attraverso le produzioni di Fenix Theatre – Un modo coinvolgente per leggere la storia dentro il contesto urbano aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Dimore Storiche Aperte – Centro Storico In collaborazione con ADSI, il centro storico si apre alla visita guidata dei suoi palazzi più significativi, offrendo un itinerario continuo di valorizzazione architettonica e identitaria – si legge sul sito web ufficiale. Un tassello fondamentale nel percorso di rigenerazione culturale legato a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Dimore Storiche & Sapori UNESCO da Gustare Presso la Residenza d’Epoca Le Cancelle, degustazioni coordinate dallo Chef Marco Masin (Nazionale Cuochi Italiani) mettono al centro eccellenze abruzzesi e nazionali – Cultura e gusto si intrecciano in un’esperienza che racconta il territorio attraverso le sue produzioni – precisa il comunicato. Tour alla scoperta delle meraviglie aquilane Nei fine settimana, servizi organizzati con transfer privato conducono alla scoperta delle eccellenze del territorio: Terre della Baronia (Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte), Grotte di Stiffe e Bominaco, Amiternum e Catacombe di San Vittorino – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’offerta strutturata che amplia l’esperienza culturale oltre i confini urbani – precisa la nota online. Cuore pulsante del calendario è la Residenza d’Epoca Le Cancelle, spazio culturale sempre attivo con mostre, incontri ed eventi artistici – Non solo una sede, ma un luogo simbolo della vitalità culturale che caratterizza L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Tutti gli eventi, gli aggiornamenti e le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: https://laquila2026.it/ Periodo: gennaio – dicembre 2026 Orari: variabili secondo singolo evento Luogo: Residenza d’Epoca Le Cancelle e Centro Storico, L’Aquila (AQ)**

