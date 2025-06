Eventi: Caliscendi 2025 – Giulianova (TE)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Promossa e sostenuta dall’amministrazione comunale di Giulianova, dall’Ente Porto, dalle associazioni locali I Caliscendi e Ospitalità Teramana (OsTe) e dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, comincerà il prossimo giovedì 19 giugno, alle ore 20.30, la terza edizione di Caliscendi 2025, l’iniziativa di promozione territoriale ospitata lungo la banchina sud del cosiddetto porto vecchio cittadino caratterizzata dalle storiche macchine da pesca dalle quali l’evento prende il nome e impreziosita dall’installazione di oltre 1.500 mattonelle in ceramica decorate a mano dai maestri artigiani di Castelli – Novità di questa edizione, la serata inaugurale prevedrà una cena servita ai tavoli allestiti sui caliscendi durante la quale sarà possibile scegliere tra otto menù differenti proposti da ristoranti locali, composti da quattro portate abbinate ad altrettanti vini delle Colline Teramane (biglietti acquistabili da mercoledì 11 esclusivamente nella sede dell’Ente Porto a Giulianova). Archiviata la cena e subito dopo le tre date di giugno per Caliarte in Musica, con tre concerti in programma sabato 21 al tramonto, giovedì 26 in serata e sabato 28 all’alba, da giovedì 3 luglio Caliscendi 2025 tornerà nella consueta modalità street food proponendo a turisti e visitatori ogni giovedì fino al 21 agosto piatti della tradizione marinara e calici di vini di cantine del territorio da gustare passeggiando lungo la banchina stregati dalla magia dei caliscendi e dalla bellezza del tramonto tra la catena appenninica del Gran Sasso d’Italia e il paese in alto sulla collina – si apprende dal portale web ufficiale. Nove appuntamenti in totale, con accesso limitato a 500 persone contemporaneamente per questioni di sicurezza, i cui programmi dettagliati saranno pubblicati di volta in volta sui canali social dell’associazione I Caliscendi e dell’Ente Porto, con biglietti acquistabili direttamente in banchina – si apprende dal portale web ufficiale.

