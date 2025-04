Eventi: Camminando per San Domenico: Natura, Storia e Tradizione

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Il 30 aprile e il 1° maggio si svolgerà l’evento “Camminando per San Domenico”, un’escursione unica attraverso le bellezze delle riserve naturali regionali dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa è un’occasione per immergersi nella natura, conoscere la storia e celebrare le tradizioni legate a San Domenico Abate – si apprende dalla nota stampa. Prima Giornata: 30 aprile Il cammino partirà da Villalago e terminerà a Cocullo, percorrendo la Riserva Naturale Regionale “Lago di San Domenico e Lago Pio”. Il percorso è dedicato alla scoperta della festa di San Domenico Abate e del Rito dei Serpari di Cocullo – aggiunge testualmente l’articolo online. Seconda Giornata: 1° maggio Il 1° maggio sarà dedicato a un’escursione da Raiano a Cocullo, attraversando la Riserva Naturale Regionale “Gole di San Venanzio”. Questo percorso di 24 km è classificato come EE (Escursionisti Esperti) e richiede un dislivello di 1180 m in salita e discesa – Il tempo previsto per completare l’itinerario è di circa 6 ore (escluse pause). Informazioni Logistiche Punti di interesse: Gole di San Venanzio, Monte Serra, Forcella di Cocullo – recita il testo pubblicato online. Punti d’acqua disponibili: 1 (Cocullo). Trasporto: Mezzi privati o treno per il ritorno – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbigliamento e preparazione: Adatto a percorsi montani e condizioni climatiche variabili – Avvertenze L’organizzazione si riserva di modificare l’itinerario in base alle condizioni meteorologiche o per motivi di sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Per ulteriori dettagli, si consiglia di contattare gli organizzatori dell’evento – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it