Eventi: Cammino del Perdono 2025: Un’Esperienza Spirituale e Culturale sulle Orme di Celestino V

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Dal 10 al 19 Maggio 2025, si terrà il Giubileo della Speranza lungo il Cammino del Perdono, un itinerario che si snoda da S. Angelo Limosano (CB) alla Basilica di Collemaggio (L’Aquila). Questo pellegrinaggio sulle orme di San Pietro Celestino V, il Papa del Perdono, invita a riscoprire la misericordia, la fratellanza e il valore del silenzio nei cuori d’Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. Il Giubileo della Speranza 2025 rappresenta un’opportunità per tutti di camminare insieme, riconciliarsi e rigenerarsi, in un’esperienza che si preannuncia spirituale, culturale e profondamente umana – si legge sul sito web ufficiale. Per maggiori informazioni e contatti: Sito web: www.camminodelperdono – it Telefono: +39 351 8388829 Il Cammino del Perdono si presenta come un’occasione unica per intraprendere un viaggio interiore e collettivo all’insegna della speranza e del rinnovamento – aggiunge testualmente l’articolo online.

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it