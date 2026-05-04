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Eventi e Cultura

Eventi: Cammino “Francesco e Tommaso” da Celano a Castelvecchio Subequo

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Un itinerario tra spiritualità, natura e storia nel cuore dell’Abruzzo: il Cammino di Francesco e Tommaso torna con un’edizione speciale che unisce luoghi simbolo e paesaggi suggestivi – precisa la nota online. Sabato 16 maggio 2026, i partecipanti partiranno da Celano, città natale del Beato Tommaso, per raggiungere Castelvecchio Subequo, attraversando borghi e vallate fino al convento subequano che custodisce la reliquia di San Francesco d’Assisi – Un percorso che si sviluppa tra fede e territorio, pensato per riscoprire lentamente il legame tra uomo, natura e tradizione, secondo il motto “Lentius, profundius, suavius”. Il cammino prevede diverse possibilità di partenza lungo il tragitto, per consentire a tutti di vivere l’esperienza anche su tratti più brevi, con punti di passaggio tra Aielli e Collarmele, fino all’arrivo finale – si apprende dalla nota stampa. L’intero percorso è accompagnato dai volontari del CAI e del GS Celano, lungo un tracciato che alterna strade asfaltate e sterrate, con alcuni tratti in salita, ma immerso in un contesto naturale di grande fascino – riporta testualmente l’articolo online. 📅 Data: 16 maggio 2026 ⏰ Partenza principale: ore 7:30 da Celano (ritrovo ore 7:00) 📍 Luoghi: da Celano a Castelvecchio Subequo 🥾 Percorso completo: circa 27 km 🚶 Possibilità di partecipare anche a singoli tratti intermedi 🎒 Consigli: scarpe da trekking, acqua, viveri e abbigliamento adeguato Un’esperienza autentica per vivere l’Abruzzo passo dopo passo, tra borghi, montagne e spiritualità.

In base all’ultima nota diramata, nella serata, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 03, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it

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