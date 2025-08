Eventi: Caramanico d’Estate 2025: musica, cultura, natura e tradizioni nel cuore della Maiella

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Da giugno a settembre 2025, il borgo di Caramanico Terme (PE) accende l’estate abruzzese con un ricchissimo calendario di eventi tra concerti, escursioni, teatro, cinema, mostre e feste popolari – aggiunge la nota pubblicata. Un programma pensato per valorizzare il territorio e le sue eccellenze, in un equilibrio perfetto tra cultura e natura, divertimento e spiritualità, tradizione e innovazione – Musica di qualità con l’Accademia Musicale “Marino da Caramanico”, spettacoli teatrali a cura di Indaco Teatro Giovani, rassegne letterarie, danze popolari, trekking al tramonto e E-bike tour sulla Maiella: ogni settimana offre nuove esperienze, in scenari unici come la Valle dell’Orfento, l’Eremo di Celestino V, o l’Ex Convento delle Clarisse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra gli appuntamenti da non perdere: le Feste patronali e religiose (Madonna dell’Assunta, San Vincenzo Ferreri, San Vittorino); le serate sotto le stelle come “Bota-Nic” e le osservazioni astronomiche nei giardini botanici; la rassegna di canzoni d’autore, il mercatino dell’artigianato e la Sagra della Pignaozza; le passeggiate narrate con Majambiente e gli eventi per bambini a cura della Pro Loco e della Protezione Civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutti i giorni, per tutta l’estate, sarà inoltre possibile partecipare ad attività outdoor come escursioni guidate, trekking, passeggiate a cavallo e in quad, visite al Centro Visita della Valle dell’Orfento con annesso Museo Naturalistico Archeologico – Caramanico d’Estate è molto più di un cartellone di eventi: è un invito a scoprire un borgo autentico, immerso nel Parco Nazionale della Maiella, dove ogni incontro è occasione di scoperta, ogni serata un’esperienza da ricordare – si apprende dalla nota stampa. Info e programma completo su:www.caramanicoterme – si apprende dalla nota stampa. pescara – viene evidenziato sul sito web. itwww.majambiente – si apprende dalla nota stampa. it

