Eventi: Catignano si illumina con la XXXIII edizione di “Luci d’Estate”

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Catignano si prepara ad accogliere la XXXIII edizione di Luci d’Estate, un ricco calendario di eventi che animeranno il borgo da giugno a settembre 2025. Un mix di cultura, musica, arte e tradizioni offrirà esperienze uniche sia ai residenti sia ai visitatori, confermando il paese come punto di riferimento per gli eventi estivi nel cuore dell’Abruzzo – Giugno: Un inizio tra musica e archeologia La rassegna prende il via il 6 e 7 giugno con il vivace Pecora Folk, che porterà al Parco Comunale laboratori creativi per bambini e tanta musica tradizionale – si apprende dalla nota stampa. Il 15 giugno, Catignano celebra le Giornate Europee dell’Archeologia 2025, con un focus sulla cultura neolitica locale, seguito da un suggestivo Concerto nella Natura presso C.da Cappuccini – precisa il comunicato. Il mese si chiuderà con il Festival degli Artisti di Strada il 20 giugno e una serata di Cinema sotto le stelle il 25 giugno, per poi culminare nella tradizionale Festa di Santa Irene il 28 e 29 giugno – riporta testualmente l’articolo online. Luglio: Tra lavanda e tradizione Il mese di luglio si apre con le Giornate della Lavanda (4-6 luglio), una celebrazione dei profumi e colori che rendono unica la campagna catignanese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 5 luglio, sarà il turno della spettacolare esibizione di ginnastica ritmica “Ritmi d’Arte”, mentre il 12 luglio vedrà protagonista la Cutina Fest, con birra artigianale, street food e un tributo ai Pink Floyd. Da non perdere la storica Corrida Catignanese, in programma il 20 luglio, e la Festa della Birra e della Porchetta, prevista per il 25 luglio – recita il testo pubblicato online. Il mese si concluderà con una pedalata solidale il 28 luglio e il concerto della band Sound Better il 30 luglio – recita il testo pubblicato online. Agosto: Ferragosto all’insegna del divertimento Ad agosto, il borgo si anima con serate dedicate alla musica e allo spettacolo – recita il testo pubblicato online. Tra gli eventi di punta, il Circo in Piazza dell’8 agosto, la magica Notte di San Lorenzo il 12 agosto con karaoke e animazione, e la tradizionale festa della Contrada il 13 agosto – recita il testo pubblicato online. Ferragosto sarà celebrato con una serata all’aperto a base di cocktail e musica il 15 agosto, mentre il 18 agosto salirà sul palco la cover band Kom 4K. Il mese si concluderà con la mostra fotografica del 22 agosto e il divertente Torneo di Tennis Vintage della Cutinella Fest il 23 agosto – Settembre: Chiusura in grande stile La rassegna estiva si concluderà a settembre con la tanto attesa Festa Patronale il 13 e 14 settembre, che offrirà un programma ricco di celebrazioni religiose e appuntamenti tradizionali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, questa mattina, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it