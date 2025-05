Eventi: Celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:La Provincia di Chieti si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia con una serie di iniziative commemorative che si svolgeranno tra aprile e novembre 2025. Il programma, promosso dal Consiglio Regionale d’Abruzzo e da diversi comuni del territorio, offre un’ampia gamma di eventi culturali, storici e musicali per onorare la memoria di un periodo cruciale della storia italiana – si legge sul sito web ufficiale. Le celebrazioni si apriranno venerdì 25 aprile a Taranta Peligna con la “Celebrazione della Liberazione d’Italia 1945-2025”. La giornata prevede una commemorazione ufficiale, la deposizione di una corona al monumento ai caduti e un incontro pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Sabato 26 aprile, l’attenzione si sposterà a Gessopalena con una mattinata dedicata alla storia locale e alla presentazione del libro “Diario di un emigrante” di Camillo Cianfarra – viene evidenziato sul sito web. Nel pomeriggio, Lama dei Peligni ospiterà un evento culturale dal titolo “Tra memoria ed attualità”, con la partecipazione di storici e testimoni – Domenica 27 aprile, le celebrazioni proseguiranno a Taranta Peligna-Casoli con un convegno dedicato alla “Toponomastica della Freedom Trail”, coinvolgendo studenti e studiosi del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Contemporaneamente, Orsogna ricorderà “La battaglia di Orsogna” con una tavola rotonda e una visita guidata al “War Museum Gustav Line”. Nel pomeriggio, Ortona ospiterà un evento dal titolo “Ortona: Coastal War Story”, curato dall’Istituto Nazionale Tostiano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma proseguirà nei mesi successivi con ulteriori appuntamenti: Giugno 2025: Guardiagrele ospiterà uno spettacolo teatrale dal titolo “Quando il Grano Maturerà”. Autunno 2025: Roma (Camera dei Deputati) ospiterà un incontro dedicato agli “Azzimi Militari” e sarà presentata la “Mappa della Gustav Line”. Martedì 11 novembre 2025: Ortona ospiterà un convegno di chiusura dal titolo “Il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ad Ortona – si legge sul sito web ufficiale. Cimitero Monumentale Canadese – Un luogo di memoria e di rispetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Aspettando Tom Carvell”, con la partecipazione di autorità e studiosi – L’iniziativa, che vede la collaborazione di numerose associazioni e istituzioni locali, si propone di mantenere viva la memoria della Liberazione e di promuovere la riflessione sui valori della libertà e della democrazia tra le nuove generazioni.

