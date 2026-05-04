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Eventi e Cultura

Eventi: Cinemadamare Extra 2026 a Pescara -seconda edizione

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Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A Pescara prende il via la seconda edizione di Cinemadamare Extra, il campus internazionale dedicato ai giovani filmmaker, che trasforma la città in un grande laboratorio creativo aperto al mondo – Per due mesi, fino al 31 maggio 2026, venti giovani cineasti provenienti da diversi Paesi lavoreranno fianco a fianco con creativi abruzzesi, realizzando cortometraggi ambientati tra il centro cittadino e i luoghi più suggestivi del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un progetto che unisce formazione, produzione audiovisiva e scambio culturale, offrendo uno sguardo nuovo su Pescara attraverso le storie e le sensibilità di autori internazionali – aggiunge la nota pubblicata. I film nascono direttamente sul campo, con sceneggiature originali sviluppate nei luoghi stessi delle riprese, in un processo condiviso che coinvolge l’intera troupe, dagli attori ai tecnici – Il risultato è un racconto collettivo della città, tra vita quotidiana, tradizioni e paesaggi, capace di valorizzare l’identità locale in chiave contemporanea – Durante il progetto sono previste anche proiezioni gratuite aperte al pubblico, occasioni di incontro e confronto tra giovani autori e comunità. Le proiezioni 📅 19 aprile 2026 – ore 17:30, Cineteatro Massimo (Sala 5) 📅 3 maggio 2026 – ore 17:30, Cineteatro Sant’Andrea 📅 17 maggio 2026 – ore 17:30, Cineteatro Massimo (Sala 5) 📅 31 maggio 2026 – ore 17:30, Cineteatro Sant’Andrea 📍 Luogo: Pescara 🎟 Ingresso proiezioni: gratuito

Lo riporta una nota diffusa, nel pomeriggio, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

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