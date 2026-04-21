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Eventi e Cultura

Eventi: Cinemadamare Extra 2026 a Pescara

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A Pescara prende il via la seconda edizione di Cinemadamare Extra, il campus internazionale dedicato ai giovani filmmaker, che trasforma la città in un grande laboratorio creativo aperto al mondo – Per due mesi, fino al 31 maggio 2026, venti giovani cineasti provenienti da diversi Paesi lavoreranno fianco a fianco con creativi abruzzesi, realizzando cortometraggi ambientati tra il centro cittadino e i luoghi più suggestivi del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un progetto che unisce formazione, produzione audiovisiva e scambio culturale, offrendo uno sguardo nuovo su Pescara attraverso le storie e le sensibilità di autori internazionali – precisa il comunicato. I film nascono direttamente sul campo, con sceneggiature originali sviluppate nei luoghi stessi delle riprese, in un processo condiviso che coinvolge l’intera troupe, dagli attori ai tecnici – aggiunge la nota pubblicata. Il risultato è un racconto collettivo della città, tra vita quotidiana, tradizioni e paesaggi, capace di valorizzare l’identità locale in chiave contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale. Durante il progetto sono previste anche proiezioni gratuite aperte al pubblico, occasioni di incontro e confronto tra giovani autori e comunità. Le proiezioni 📅 19 aprile 2026 – ore 17:30, Cineteatro Massimo (Sala 5) 📅 3 maggio 2026 – ore 17:30, Cineteatro Sant’Andrea 📅 17 maggio 2026 – ore 17:30, Cineteatro Massimo (Sala 5) 📅 31 maggio 2026 – ore 17:30, Cineteatro Sant’Andrea 📍 Luogo: Pescara 🎟 Ingresso proiezioni: gratuito

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, direttamente da Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

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