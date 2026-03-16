Eventi: Ciò che resta – Antonio Di Cecco a L’Aquila (AQ)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Un’indagine poetica e visiva sul paesaggio fluviale e sui segni che il tempo lascia nella natura – si apprende dal portale web ufficiale. Fino al 27 marzo 2026 la Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre ospita a L’Aquila (AQ) la mostra “Ciò che resta – Materiali per un archivio sensibile intorno alla natura del fiume” di Antonio Di Cecco, a cura della Fondazione e di RVM Hub. Il progetto nasce come un percorso lungo i margini del fiume Aterno e dei suoi affluenti, dove fotografie in bianco e nero e cianografie esplorano ciò che l’acqua trattiene, disegna, cancella o lascia emergere – L’artista costruisce così un vero e proprio archivio visivo che non si limita alla documentazione del paesaggio, ma diventa una narrazione sensibile e in continuo divenire del rapporto tra natura, tempo e memoria – Attraverso lunghe esposizioni e una ricerca formale essenziale, le immagini si concentrano sulle forme e sulle linee create dalla vegetazione fluviale – si apprende dalla nota stampa. Il fiume diventa presenza costante anche quando l’acqua non è visibile, lasciando spazio ai segni della sua azione sulle rive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le fotografie sono affiancate da cianografie, realizzate attraverso un processo chimico che rende la carta fotosensibile: vere e proprie tracce materiche che evocano il modo in cui il fiume incide e modifica il paesaggio – riporta testualmente l’articolo online. La mostra è accompagnata da un volume editoriale prodotto dalla Fondazione de Marchis e da RVM Hub, con il coordinamento di Agnese Porto e Giammaria De Gasperis e un testo del professor Antonello Frongia dell’Università Roma Tre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Antonio Di Cecco, fotografo aquilano rappresentato dall’agenzia Contrasto, sviluppa da anni progetti dedicati ai processi di trasformazione dei luoghi e al rapporto tra essere umano, ambiente e tempo, affiancando alla ricerca artistica anche la fotografia di architettura e di paesaggio – Luogo: Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre, Corso Vittorio Emanuele II 23 – L’Aquila (AQ) Periodo: fino al 27 marzo 2026 Orari: • giovedì 11:00–13:00 / 17:00–19:30 • venerdì, sabato e domenica 17:00–19:30 Ingresso libero www.fondazionedemarchis.it Info: 338 4581985 – 349 8832591fondazione – demarchis@gmail.com

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 08, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it