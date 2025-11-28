Eventi: Città Sant’Angelo Music Festival a Città Sant’Angelo (PE)

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:La grande musica torna protagonista con la nuova stagione lirico-sinfonica 2025/2026 del Città Sant’Angelo Music Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera, del sinfonismo e del teatro musicale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il festival, che celebra i suoi 10 anni di attività (2016–2026), propone un calendario ricco e raffinato con concerti, conversazioni musicali, opere liriche e mostre, ospitati tra il Teatro Comunale e la Tenuta Coppa Zuccari – precisa la nota online. Si parte venerdì 14 novembre 2025 al Teatro Comunale con l’Italian Sinfonietta e il maestro Patrick De Ritis, fagotto solista e direttore, in un viaggio tra le Fantasie d’opera da Rigoletto, Lucia di Lammermoor e Tosca – si legge sul sito web ufficiale. Nei mesi successivi, il pubblico potrà assistere a una serie di appuntamenti di alto profilo, come la Suite da “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky (21 dicembre), i concerti sinfonici dedicati a Haydn e Wagner (22 febbraio), e le Conversazioni musicali che esplorano grandi temi come L’eroina oltre il mito: Norma di Bellini (25 gennaio), Le donne di Rossini (15 marzo) e La libertà in musica (12 aprile). Tra gli eventi più attesi, il 29 marzo andrà in scena “Il carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns, in una suggestiva fusione tra musica e teatro con la regia di Giacomo Nappini e la direzione del M° Alessandro Mazzocchetti – precisa la nota online. La stagione culminerà nel mese di maggio con la presentazione e la messa in scena dell’opera lirica “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, diretta dal M° Mazzocchetti con la regia di Manuel Renga, e con l’inaugurazione della mostra fotografica “Risonanze visive: dieci anni in musica”. Una rassegna che conferma Città Sant’Angelo come uno dei poli culturali più vivaci d’Abruzzo, capace di fondere tradizione e innovazione nel segno dell’eccellenza musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Città Sant’Angelo (PE) csamusicfestival@gmail.com 338 2908166

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 01, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it