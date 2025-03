Eventi: Città Sant’Angelo Music Festival: un viaggio nella musica e nell’arte

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:La stagione 2024/2025 del Città Sant’Angelo Music Festival promette un ricco calendario di eventi, tra concerti, balletti, opere liriche e laboratori didattici – Organizzato dalla Fondazione Nicola Polidoro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il festival, giunto al nono anno, è diretto dal M° Alessandro Mazzocchetti – precisa la nota online. Prossimi eventi in programma SABATO 30 NOVEMBRE 2024 • Ore 20:30Concerto inaugurale Collegiata di San Michele Arcangelo Suite in sol maggiore per archi e organo, Ottorino Respighi Concerto per organo e archi, Tommaso Albinoni/Johann Gottfried WalterOrchestra d’archi del Festival | Organo: Francesco Alessandrini | Direttore: Alessandro Mazzocchetti SABATO 21 DICEMBRE • Ore 21:00 & DOMENICA 22 DICEMBRE • Ore 18:00Balletto: Romeo e Giulietta Teatro Comunale Corpo di Ballo del Balletto di Pescara Coreografie: Michela Sartorelli Orchestra del Festival | Direttore: Alessandro Mazzocchetti DOMENICA 5 GENNAIO 2025 • Ore 18:00Concerto: Suite da Lo Schiaccianoci di Pyotr Ilyich Tchaikovski Tenuta Coppa Zuccari DOMENICA 26 GENNAIO • Ore 18:00Conversazioni Musicali: La musica per balletto Tenuta Coppa Zuccari | A cura di Alessandro Mazzocchetti VENERDÌ 21 FEBBRAIO • Ore 21:00Concerto Teatro Comunale Così fan tutte, ouverture, W.A. Mozart Concerto per flauto e orchestra, Jacques Ibert Sinfonia n.101 “L’orologio”, Franz Joseph HaydnIstituzione Sinfonica Abruzzese | Direttore: Giancarlo De Lorenzo | Flauto: Alberto Navarra DOMENICA 16 MARZO • Ore 16:00Bambini, all’opera! Laboratorio didattico su Romeo e Giulietta VENERDÌ 21 MARZO • Ore 21:00Concerto Teatro Comunale Le nozze di Figaro, ouverture, W.A. Mozart Concerto n.1 op.73 per clarinetto, Carl Maria von Weber Sinfonia n.40 K.550, W.A. MozartIstituzione Sinfonica Abruzzese | Direttore e clarinetto solista: Fabrizio Meloni DOMENICA 6 APRILE • Ore 18:00Opening installazione d’arte contemporanea Piazza IV Novembre DOMENICA 27 APRILE • Ore 18:00Conversazioni Musicali: La trasformazione operistica della storia di Romeo e Giulietta A cura di Gianmarco Rossi | Tenuta Coppa Zuccari DOMENICA 11 MAGGIO • Ore 18:00Presentazione dell’opera: I Capuleti e i Montecchi SABATO 24 MAGGIO • Ore 21:00 & DOMENICA 25 MAGGIO • Ore 18:00Opera lirica: I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini Teatro ComunaleOrchestra del Festival | Direttore: Alessandro Mazzocchetti | Regia: da definire Info e biglietti Email: csamusicfestival@gmail.com Telefono: 338-2908166

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, questa mattina, direttamente da Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it