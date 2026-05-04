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Eventi e Cultura

Eventi: Collisioni. Brahms vs Pink Floyd a Francavilla al Mare (CH)

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:Un incontro sorprendente tra epoche e linguaggi musicali diversi: è questo lo spirito di “Collisioni – precisa il comunicato. Brahms vs Pink Floyd”, il concerto narrato che andrà in scena a Francavilla al Mare (CH) nell’elegante cornice dell’Auditorium Palazzo Sirena – L’appuntamento, in programma per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21:00, propone un affascinante dialogo tra il romanticismo di Johannes Brahms e il rock progressivo dei Pink Floyd, dando vita a un’esperienza sonora immersiva e innovativa – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto, ideato da Identità Musicali ETS, nasce per esplorare affinità e contrasti tra musica classica e contemporanea, superando i confini tra generi e coinvolgendo il pubblico in un percorso originale fatto di suoni, narrazione e sperimentazione Protagonista della serata sarà l’Ensemble Baccano, con arrangiamenti ed elettronica di Gabriele Boccio e la narrazione affidata ad Alfredo Bruno – recita il testo pubblicato online. Una formazione originale che unisce quintetto d’archi, chitarra ed elettronica, creando un dialogo continuo tra tradizione e innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 📅 Data: 8 maggio 2026 ⏰ Orario: 21:00 📍 Luogo: Auditorium Palazzo Sirena, Francavilla al Mare (CH) 🎟 Biglietti: intero €10 | ridotto €7,50 | under 25 €5 (+ prevendita) Un evento che trasforma l’ascolto in esperienza, mettendo in relazione mondi musicali lontani per raccontare una nuova idea di concerto – recita il testo pubblicato online.

Secondo quanto riferito in un comunicato, oggi, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 03, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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