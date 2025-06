Eventi, comunicato: Villa Popolo celebra la 25ª Sagra del Formaggio Fritto con tre serate di festa

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Nel pittoresco borgo di Villa Popolo, frazione di Torricella Sicura (TE), 13-14 e 15 Giugno torna l’atteso appuntamento con la Sagra del Formaggio Fritto, giunta alla sua 25ª edizione – Quest’anno, la festa si svilupperà in tre serate speciali, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra tradizione gastronomica, spettacoli e musica dal vivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli stand gastronomici, dedicati alla degustazione del celebre formaggio fritto e di altre specialità locali, apriranno alle ore 19:00, accogliendo gli ospiti in un’atmosfera conviviale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante le serate, il pubblico potrà assistere a spettacoli di intrattenimento e concerti che arricchiranno l’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il momento più atteso sarà il gran finale, affidato alla leggendaria band New Trolls, che si esibirà in un concerto straordinario per chiudere la manifestazione in grande stile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Sagra del Formaggio Fritto non è solo un evento gastronomico, ma una vera celebrazione della cultura abruzzese, capace di unire il piacere della buona tavola con la magia della musica – si legge sul sito web ufficiale. Un appuntamento imperdibile per chi ama la tradizione, il buon cibo e le emozioni della musica dal vivo!

