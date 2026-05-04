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Eventi e Cultura

Eventi, comunicato: Vinorum – L’Aquila

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Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Organizzato per il secondo anno consecutivo dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, da venerdì 15 a domenica 17 maggio la centralissima Piazza Duomo dell’Aquila tornerà ad ospitare Vinorum, l’evento celebrativo del vino d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Tre giornate per celebrare l’indissolubile legame tra vino e territorio – Un ricco programma di appuntamenti, tra banchi d’assaggio con la presenza di oltre 50 cantine, approfondimenti tematici, masterclass con abbinamento cibo/vino e iniziative culturali, animerà il centro storico permettendo ai visitatori di scoprire le numerose bellezze del capoluogo aquilano nell’anno delle celebrazioni per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. Un’occasione privilegiata per entrare nei chiostri di alcune di alcune delle dimore più suggestive della città – da Palazzo Cipollini-Cannella a Palazzo Benedetti – all’interno dei quali saranno allestite degustazioni guidate di vini e prodotti tipici.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 03, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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