Eventi, comunicato: Visite all’Eremo di San Venanzio durante le festività pasquali

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:L’Eremo di San Venanzio, situato nella suggestiva Riserva Naturale Regionale delle Gole di San Venanzio, sarà aperto al pubblico nei mesi di aprile e maggio con orari speciali per le festività pasquali – aggiunge la nota pubblicata. Orari di apertura: Dal 19 al 21 aprile: 10:00-13:00 e 15:00-17:00 20 aprile: 10:00-13:00 Dal 25 al 27 aprile: 10:00-13:00 e 15:00-17:00 Dall’1 al 18 maggio: 10:00-13:00 e 15:00-17:00 Per chi desidera una visita esclusiva, sono previste aperture straordinarie, ma solo su prenotazione con almeno due giorni di anticipo – Queste visite speciali sono riservate a gruppi o scolaresche di almeno 10 persone – si apprende dalla nota stampa. Prenotazioni: Tel. 347 6393353 Tel. 333 7172296 Non perdete l’occasione di scoprire questo luogo di pace e bellezza immerso nella natura!

