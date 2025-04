Eventi, comunicato: Visite guidate gratuite alla Pineta Dannunziana

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Visite guidate gratuite alla Pineta Dannunziana Scoprite la Pineta Dannunziana il prossimo fine settimana, quando sole e temperature miti annunceranno ufficialmente l’arrivo della primavera! Ogni domenica, la Pineta Dannunziana offre l’opportunità di essere esplorata attraverso visite guidate gratuite organizzate dalla cooperativa “Il Bosso”. La prossima visita guidata si terrà alle ore 10 con prenotazione obbligatoria – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di un’occasione unica per immergersi nella natura e scoprire le bellezze del luogo, accompagnati da esperti del territorio – Maggiori informazioni e prenotazioni: Chiama il numero 085-9808009 Invia un messaggio WhatsApp al +393288742731 Scrivi una mail a info@ilbosso – riporta testualmente l’articolo online. com

