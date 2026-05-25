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Eventi e Cultura

Eventi, comunicato: Visite serali “Notti a Collurania” a Teramo

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Tornano le visite serali all’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo di Teramo (TE) con “Notti a Collurania”, l’iniziativa dell’INAF dedicata alla scoperta del cielo, della storia dell’astronomia e delle tecnologie immersive legate alla divulgazione scientifica – viene evidenziato sul sito web. Il programma primaverile-estivo 2026 permetterà al pubblico di visitare il Centro Visite dell’Osservatorio, tra strumenti scientifici storici, exhibit interattivi, realtà aumentata, proiezioni olografiche e percorsi multimediali dedicati al cosmo – recita il testo pubblicato online. Condizioni meteo permettendo, le serate proseguiranno con l’osservazione guidata del cielo attraverso i telescopi didattici dell’Osservatorio – In caso di maltempo le visite si svolgeranno comunque senza l’attività osservativa – si legge sul sito web ufficiale. Le date attualmente in calendario sono 21 e 22 maggio 2026 alle ore 21.00 e 23 e 24 giugno 2026 alle ore 21.30. Ogni visita durerà circa 90 minuti – precisa il comunicato. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite – si apprende dalla nota stampa. La partecipazione è limitata a 45 persone per ogni turno – 📅 Date: 21 e 22 maggio 2026 – 23 e 24 giugno 2026 ⏰ Orari: 21.00 (maggio) – 21.30 (giugno) 📍 Luogo: Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, Loc. Collurania, Via Mentore Maggini, Teramo (TE) 🎟 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 👦 Visita consigliata dagli 8 anni in su 🌐 Info e prenotazioni: www.oa-abruzzo – recita il testo pubblicato online. inaf.it

Secondo quanto riferito in un comunicato, oggi, direttamente da Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 02, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

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