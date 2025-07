Eventi, comunicato: Vivi l’estate 2025 con noi – Torino di Sangro (CH)

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Dai Sentieri diVini alle attività con e per i bambini da vivere all’interno dell’incantevole riserva regionale naturale della Lecceta, passando per le letture in pineta, la festa per il Carnevale estivo e gli incontri sul Trabocco Punta Le Morge, intenso e variegato si presenta il calendario di eventi che l’amministrazione comunale di Torino di Sangro ha allestito in collaborazione con le associazioni locali per l’estate 2025 fino al prossimo 14 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra i più attesi, segnaliamo i diversi appuntamenti con La biblioteca va in Lecceta (9, 16 e 23 luglio), a cura della biblioteca comunale “C. De Mia”; Torìo 2025 con la sfilata dei carri in maschera (2 agosto); il concerto Il Trabocco canta al mare (10 agosto) ideato dall’associazione Lu Travocche, da ascoltare esclusivamente in acqua raggiungendo il luogo con qualsiasi tipologia di imbarcazione; l’incontro nella casa museo Pasquale Verrusio per Arte, teatro e musica sulla Costa dei Trabocchi (24 agosto); l’iniziativa ecologista Puliamo il mondo (6 settembre) a cura di Legambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Spazio anche alle feste popolari dedicate a San Michele Arcangelo (9 e 10 agosto) alla Borgata Marina e a San Felice (21 e 22 agosto) organizzata dall’associazione Pro San Felice “Donato Iezzi” negli spazi dell’omonimo complesso – aggiunge testualmente l’articolo online. Infine, ricordiamo che il Trabocco Punta Le Morge, unico insieme al Trabocco Turchino di San Vito Chietino ad essere di proprietà comunale, nei mesi di luglio e agosto sarà aperto al pubblico ad ingresso libero tutte le domeniche dalle 10 alle 12 e tutti i giovedì dalle 17 alle 19. Percorrere la passerella per osservare sospesi sul mare tutta la costa premiata quest’anno con la Bandiera Blu per la qualità dei servizi offerti è un’esperienza da non perdere assolutamente – Il programma completo degli eventi è consultabile nella galleria immagini.

