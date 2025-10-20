Eventi, comunicato: Vuelvo al Sur. La casa della musica e del cuore a Pescara e Francavilla

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Un viaggio musicale tra sonorità, culture e poesia: dal 21 settembre al 6 dicembre 2025 torna Vuelvo al Sur. La casa della musica e del cuore, la rassegna promossa da Avalon Progetto Tango, i Luoghi dell’Anima e Cu_i Comunicazione Umanistica Integrata, con il patrocinio dei Comuni di Pescara e Francavilla al Mare – Un ricco calendario di concerti, milonghe, masterclass, performance poetiche e proiezioni accompagnerà il pubblico in un percorso tra le suggestioni del Sud del mondo, in luoghi che restituiscono il senso di comunità: dai Luoghi dell’Anima a Pescara Colli, al MUMI – Museo Michetti e all’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare – Programma 21 settembre – Auditorium Sirena, Francavilla al Mare – ore 21:00Vientos. Sonorità e racconti dell’America Latina Con Mariano Navone, Martìn Diaz Gonzalez, Matteo Laudadio, Zuleika Fusco, Maria Belkis Rodriguez. Apertura con esibizione di tango argentino Paradance a cura di l’Oltretango – aggiunge testualmente l’articolo online. Biglietti: Ciaotickets 5 ottobre – MUMI, Francavilla al Mare – ore 17:30 Docufilm Enigma in tempo rubato di Giuseppe Zanni, regia di Francesco Cordio, con Fabio Armiliato e Fabrizio Mocata – Ore 20:30 aperitivo e milonga in onore di Rodolfo Zanni – Ingresso gratuito con prenotazione – 12 ottobre – I Luoghi dell’Anima, Pescara – ore 18:30A Cookbook of happiness – Concerto e aperitivo con Pami Karvonenn, Mariano Navone e Zuleika Fusco – 31 ottobre – I Luoghi dell’Anima, Pescara – ore 18:30Habemus Troilo – Concerto e aperitivo con Sandra Luna e Fabrizio Mocata – si legge sul sito web ufficiale. Ore 20:30 milonga con musica dal vivo e tdj Adan. 1 novembre – I Luoghi dell’Anima, Pescara – ore 13/19Vivir la Canción – Seminario per cantanti a cura di Sandra Luna e Fabrizio Mocata – viene evidenziato sul sito web. 15 novembre – I Luoghi dell’Anima, Pescara – ore 20:30La danza del Mentre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pensieri attraversando l’America Latina – Aperitivo e concerto con Vincenzo Costantino Cinaski e Mell Morcone – recita la nota online sul portale web ufficiale. 16 novembre – I Luoghi dell’Anima, Pescara – ore 18:30 Presentazione del libro La danza del Mentre di Vincenzo Costantino Cinaski (ed. Marcos y Marcos). 15-16 novembre – I Luoghi dell’Anima, PescaraAppunti di viaggio – Laboratorio di scrittura poetica e lettura dal vivo – recita il testo pubblicato online. 6 dicembre – I Luoghi dell’Anima, Pescara – ore 20:30Jouer de La Musique – Concerto e aperitivo con il duo Petti-Molino – aggiunge testualmente l’articolo online. Info e biglietti Libreria I Luoghi dell’Anima – Via di Sotto, 120/8 – Pescara 338 8008599 – 392 9894739 centroavalon.it/progetto-tango/vuelvo-al-sur-2025 Prezzi: Concerti a Pescara da €15 a €35 Abbonamenti da €60 a €90 Francavilla: 21 settembre €15 su Ciaotickets; 5 ottobre ingresso libero su prenotazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

