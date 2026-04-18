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Eventi e Cultura

Eventi: Concerto Ars Trio di Roma & Ars Ludi a L’Aquila

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Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A L’Aquila prosegue la stagione della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” con un appuntamento dedicato alla musica da camera e contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale. All’Auditorium del Parco si esibiranno due importanti formazioni italiane: l’Ars Trio di Roma e l’ensemble di percussioni Ars Ludi, protagonisti di un concerto che intreccia suoni, suggestioni e memoria musicale – si apprende dalla nota stampa. Il programma propone un percorso attraverso il Novecento, sviluppato attorno al tema della citazione musicale, intesa come dialogo tra linguaggi e stratificazione di esperienze sonore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i brani in programma, il Trio di Charles Ives, che fonde musica colta e popolare, Rain Tree di Tōru Takemitsu, caratterizzato da atmosfere sospese e contemplative, e la Sinfonia n. 15 di Šostakovič, proposta in una versione cameristica per trio e percussioni – Un concerto che unisce tradizione e sperimentazione, offrendo al pubblico un’esperienza sonora ricca di sfumature e profondità. Appuntamento domenica 19 aprile 2026 alle 18:00. 📅 Data: 19 aprile 2026 ⏰ Orario: 18:00 📍 Luogo: Auditorium del Parco, L’Aquila ℹ Info: www.barattelli.it – 0862 24262

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it

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