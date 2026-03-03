Eventi: Concerto “Collisioni. Rossini vs Raffaella Carrà” a Francavilla al Mare (CH)

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:Un incontro sorprendente tra opera lirica e cultura pop prende forma con Collisioni, il progetto dell’Associazione Identità Musicali ETS che mette in dialogo mondi musicali solo apparentemente lontani – Il nuovo appuntamento vede protagonisti Gioachino Rossini e Raffaella Carrà, due icone diversissime ma accomunate da ironia, teatralità e capacità di parlare al pubblico di ogni epoca – viene evidenziato sul sito web. Sul palco si sviluppa un concerto narrato che alterna pagine rossiniane — con richiami simbolici a La Cenerentola, storia di riscatto e identità — all’energia travolgente della Carrà, tra leggerezza, allusioni e spirito di libertà. Il risultato è uno spettacolo che gioca sui contrasti per mostrare affinità inattese, dimostrando come l’intrattenimento possa raccontare temi profondi con intelligenza e sorriso – aggiunge testualmente l’articolo online. Protagonisti della serata saranno l’Ensemble Baccano, diretto dal maestro Paolo Capanna, con la narrazione affidata ad Alfredo Bruno – riporta testualmente l’articolo online. Le parti vocali vedranno la cantante Brigida Carbone interpretare l’universo Carrà e il baritono Daniele Di Nunzio portare in scena Rossini – precisa la nota online. L’iniziativa rientra nei progetti sostenuti dal Ministero della Cultura e dal Comune di Francavilla al Mare, con grafiche curate da Marco Antonetti – aggiunge la nota pubblicata. Data: venerdì 6 marzo 2026 Orario: ore 21:00 Luogo: Auditorium Palazzo Sirena — Francavilla al Mare (CH) Biglietti: circuito Ciaotickets

