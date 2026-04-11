Eventi: Concerto del Quartetto di Sassofoni Accademia a L’Aquila

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:A L’Aquila torna protagonista la grande musica con il Quartetto di Sassofoni Accademia, tra le formazioni cameristiche italiane più autorevoli, ospite della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” per l’80ª stagione concertistica – si legge sul sito web ufficiale. Un ensemble storico, con oltre 1500 concerti in tutto il mondo, che da anni si distingue per la valorizzazione del repertorio originale e contemporaneo per sassofoni, unendo ricerca e divulgazione musicale – Il programma propone un viaggio attraverso epoche e linguaggi diversi: dalla musica classica ottocentesca fino alle contaminazioni contemporanee, passando per suggestioni cinematografiche e ritmi latinoamericani – precisa la nota online. Tra i momenti più attesi, la prima esecuzione assoluta di “Respiri di quiete mobile” del compositore Fabio Massimo Capogrosso, scritta appositamente per celebrare l’anniversario della Barattelli – Non mancheranno omaggi al grande cinema italiano, con una suite dedicata alle musiche di Nino Rota ed Ennio Morricone, accanto a brani che esaltano la versatilità e la ricchezza espressiva del sassofono – riporta testualmente l’articolo online. Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, confermando il ruolo centrale della musica dal vivo nella vita culturale della città. Appuntamento domenica 12 aprile 2026 alle 18:00. Data: 12 aprile 2026 Orario: 18:00 Luogo: Auditorium del Parco, L’Aquila Info: www.barattelli.it – 0862 24262

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it