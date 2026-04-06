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Eventi e Cultura

Eventi: Concerto di Taryn Szpilman a Sulmona (AQ)

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:A Sulmona (AQ) si chiude la stagione invernale di Muntagninjazz Winter con un appuntamento internazionale che unisce jazz, soul e funk. Protagonista della serata sarà la cantante brasiliana Taryn Szpilman, artista di rilievo della scena musicale internazionale, accompagnata da una band d’eccezione composta da Dewayne Pate, Claudio Filippini, Fabio Colella e Luca Giordano – riporta testualmente l’articolo online. Un concerto che si preannuncia intenso e coinvolgente, capace di fondere la potenza vocale del jazz e del blues con sonorità contemporanee – L’evento rappresenta inoltre una delle due uniche date italiane dell’artista – viene evidenziato sul sito web. La serata si svolgerà allo SpazioPingue, con la possibilità di vivere un’esperienza completa che unisce musica e gusto, grazie alle proposte enogastronomiche disponibili prima del concerto – Appuntamento venerdì 10 aprile 2026 alle 21:30. 📅 Data: 10 aprile 2026 ⏰ Orario: 21:30 📍 Luogo: SpazioPingue, Sulmona (AQ) 🎟 Biglietti: Concerto + cena: €50 Concerto + tagliere: €40 Concerto + calice: €30 ℹ Info e prenotazioni: 335 7174568 – 0864 206000

Secondo quanto riferito in un comunicato, nelle ultime ore, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. Il nuovo aggiornamento, con tutte le informazioni, è stato diffuso, alle ore 23, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

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