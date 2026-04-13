Eventi: Concerto “Jazzification” a Francavilla al Mare (CH)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A Francavilla al Mare (CH) l’Auditorium Palazzo Sirena ospita “Jazzification”, il nuovo concerto firmato Identità Musicali, un progetto che unisce jazz e musica classica in un dialogo innovativo e coinvolgente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo spettacolo propone una vera e propria metamorfosi musicale, in cui i confini tra generi si dissolvono per lasciare spazio a una narrazione sonora fluida e contemporanea – viene evidenziato sul sito web. In programma anche brani inediti del compositore e pianista abruzzese Giulio Gentile, affiancati da riletture di autori come Vivaldi, Ravel, Monteverdi e Dvořák. Protagonisti della serata saranno il Giulio Gentile Trio, con Pietro Pancella al contrabbasso e Michele Santoleri alle percussioni, insieme alla voce di Emanuela Di Benedetto, accompagnati dall’Ensemble Baccano diretto da Marco Battigelli – precisa la nota online. Un concerto che nasce nel segno della sperimentazione e della contaminazione, ispirato al movimento continuo del mare, capace di restituire al pubblico un’esperienza musicale dinamica e sempre attuale – Appuntamento venerdì 24 aprile 2026 alle 21:00. Data: 24 aprile 2026 Orario: 21:00 Luogo: Auditorium Palazzo Sirena, Francavilla al Mare (CH) Biglietti: Intero: €10 Convenzionati: €7,50 Under 25: €5 (+ €1 prevendita online) Prevendite: Ciaotickets e botteghino (prima dello spettacolo)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nella serata, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 00, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it