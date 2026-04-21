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Eventi e Cultura

Eventi: Concerto “Nicola Triva Duo – Tributo a Pino Daniele” a Orsogna (CH)

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:A Orsogna (CH) prosegue la stagione dei Concerti di Primavera 2025/2026 con un appuntamento dedicato alla grande musica d’autore italiana: “Nicola Triva Duo – Tributo a Pino Daniele”. Al Teatro Comunale “Camillo De Nardis” andrà in scena un viaggio musicale attraverso l’universo artistico di Pino Daniele, capace di fondere blues, jazz e tradizione napoletana in uno stile unico e senza tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul palco due musicisti di grande esperienza: Nicola Trivarelli (voce e chitarra) e Gianfranco Continenza (chitarra), protagonisti di una rilettura contemporanea del repertorio, costruita su improvvisazione, dialogo e contaminazioni stilistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto si sviluppa in una dimensione essenziale, affidata al confronto tra due chitarre, in cui i brani più iconici del cantautore napoletano vengono reinterpretati senza imitazione, ma con un equilibrio tra fedeltà e nuova espressione musicale – Un concerto che restituisce l’anima di un artista che ha saputo raccontare Napoli e l’animo umano con autenticità e profondità. Appuntamento venerdì 24 aprile 2026 alle 21:00. 📅 Data: 24 aprile 2026 ⏰ Orario: 21:00 📍 Luogo: Teatro Comunale “Camillo De Nardis”, Orsogna (CH) 🎟 Biglietti: €15 intero – €12 ridotto (over 70 / under 20) ℹ Info e prenotazioni: 334 6652279 – info@teatroorsogna – si legge sul sito web ufficiale. it

Lo riporta una nota diffusa, nella serata, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it

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