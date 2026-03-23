Eventi: Concerto “Sabato in concerto International Music Festival” a Chieti

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Dal 28 febbraio al 18 aprile 2026, il Museo Barbella ospita la rassegna “Sabato in concerto – International Music Festival”, un ciclo di sei appuntamenti a ingresso libero che unisce qualità artistica, ricerca e sperimentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un progetto che si propone come vera e propria oasi culturale: niente compromessi con il botteghino, nessun facile compiacimento, ma scelte curate, originali e coerenti – Piacere sì, ma senza rinunciare all’identità artistica – viene evidenziato sul sito web. La rassegna si muove nel solco della “contaminatio”, intrecciando classico e leggero, tradizione europea e ritmi latino-americani, musica e incursioni in letteratura, poesia, danza e arti multimediali – Un calendario caleidoscopico che alterna solisti e ensemble con organici differenti, in un ideale viaggio musicale tra continenti, con un fil rouge che lega tutti i concerti in un percorso unitario e coerente – Il programma Sabato 28 febbraio 2026 – ore 18.00I grandi classici Open concert: Giulia Mazzoccante (pianoforte) Mezzenz-Giavazzi – Franco Mezzena (violino), Stefano Giavazzi (pianoforte) Sabato 7 marzo 2026 – ore 18.00Opera e canzone napoletana Open concert: Emanuele Vivante (pianoforte) Italian Women – Silvia Di Falco (voce), Alma Di Gaetano (flauto), Angela Ignacchiti (pianoforte) Sabato 21 marzo 2026 – ore 18.00Songs of life Open concert: Rebecca Di Marzio (pianoforte) Christoph von Weitzel (voce), Ulrich Pakusch (pianoforte), Igor Kvaschevich (fisarmonica) Sabato 28 marzo 2026 – ore 18.00Dall’America al Vesuvio Open concert: Diego Lillo (pianoforte) Giovanni D’Auria (clarinetto), Antonella De Vinco (pianoforte) Sabato 11 aprile 2026 – ore 18.00Rapsodia di stelle Open concert: Cecilia Caggiano (violino), Benedetta Stromei (pianoforte) Duo Pitros – Luigi Santo (tromba), Marina Gentile (pianoforte) Sabato 18 aprile 2026 – ore 18.00Aromas de Andalucía Open concert: Stefania Di Fulvio (voce/chitarra), Maurizio Di Fulvio (chitarra) Aires Latinos – Enrique Muñoz (chitarra/voce), Enrique Muñoz Jr. (chitarra), Cristina Muñoz (pianoforte), Alba Calvo Álamo (ballerina/voce narrante) Una rassegna che punta su ispirazione, lirismo e virtuosismo, con accostamenti non casuali ma costruiti per creare un percorso musicale originale dall’inizio alla fine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Date: 28 febbraio – 18 aprile 2026 Orario: ore 18.00 Luogo: Museo Barbella, Chieti Ingresso: gratuito Info: www.castelnuovotedesco – recita il testo pubblicato online. it – info@castelnuovotedesco – riporta testualmente l’articolo online. it – tel. +39 347 5388836

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nel pomeriggio, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it