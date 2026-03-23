- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaEventi: Concerto “Sabato in concerto International Music Festival” a Chieti
Eventi e Cultura

Eventi: Concerto “Sabato in concerto International Music Festival” a Chieti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Ultime da Abruzzo Turismo sulla pagina degli eventi:Dal 28 febbraio al 18 aprile 2026, il Museo Barbella ospita la rassegna “Sabato in concerto – International Music Festival”, un ciclo di sei appuntamenti a ingresso libero che unisce qualità artistica, ricerca e sperimentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un progetto che si propone come vera e propria oasi culturale: niente compromessi con il botteghino, nessun facile compiacimento, ma scelte curate, originali e coerenti – Piacere sì, ma senza rinunciare all’identità artistica – viene evidenziato sul sito web. La rassegna si muove nel solco della “contaminatio”, intrecciando classico e leggero, tradizione europea e ritmi latino-americani, musica e incursioni in letteratura, poesia, danza e arti multimediali – Un calendario caleidoscopico che alterna solisti e ensemble con organici differenti, in un ideale viaggio musicale tra continenti, con un fil rouge che lega tutti i concerti in un percorso unitario e coerente – Il programma 🎵 Sabato 28 febbraio 2026 – ore 18.00I grandi classici Open concert: Giulia Mazzoccante (pianoforte) Mezzenz-Giavazzi – Franco Mezzena (violino), Stefano Giavazzi (pianoforte) 🎵 Sabato 7 marzo 2026 – ore 18.00Opera e canzone napoletana Open concert: Emanuele Vivante (pianoforte) Italian Women – Silvia Di Falco (voce), Alma Di Gaetano (flauto), Angela Ignacchiti (pianoforte) 🎵 Sabato 21 marzo 2026 – ore 18.00Songs of life Open concert: Rebecca Di Marzio (pianoforte) Christoph von Weitzel (voce), Ulrich Pakusch (pianoforte), Igor Kvaschevich (fisarmonica) 🎵 Sabato 28 marzo 2026 – ore 18.00Dall’America al Vesuvio Open concert: Diego Lillo (pianoforte) Giovanni D’Auria (clarinetto), Antonella De Vinco (pianoforte) 🎵 Sabato 11 aprile 2026 – ore 18.00Rapsodia di stelle Open concert: Cecilia Caggiano (violino), Benedetta Stromei (pianoforte) Duo Pitros – Luigi Santo (tromba), Marina Gentile (pianoforte) 🎵 Sabato 18 aprile 2026 – ore 18.00Aromas de Andalucía Open concert: Stefania Di Fulvio (voce/chitarra), Maurizio Di Fulvio (chitarra) Aires Latinos – Enrique Muñoz (chitarra/voce), Enrique Muñoz Jr. (chitarra), Cristina Muñoz (pianoforte), Alba Calvo Álamo (ballerina/voce narrante) Una rassegna che punta su ispirazione, lirismo e virtuosismo, con accostamenti non casuali ma costruiti per creare un percorso musicale originale dall’inizio alla fine – recita la nota online sul portale web ufficiale. 📅 Date: 28 febbraio – 18 aprile 2026 ⏰ Orario: ore 18.00 📍 Luogo: Museo Barbella, Chieti 🎟 Ingresso: gratuito ℹ Info: www.castelnuovotedesco – recita il testo pubblicato online. it – info@castelnuovotedesco – riporta testualmente l’articolo online. it – tel. +39 347 5388836

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nel pomeriggio, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 00, come riportato sul sito di Abruzzo Turismo, nella loro sezione dedicata agli Eventi. Maggiori info: abruzzoturismo.it

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it