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Eventi e Cultura

Eventi: Concerto “Solo Piano Recital” a Moscufo (PE)

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Abruzzo Turismo, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione eventi:A Moscufo (PE) arriva il “Solo Piano Recital” della pianista Maria Gabriella Castiglione, appuntamento del Festival musicale itinerante UNPLI Abruzzo – 2ª edizione 2026. Nella suggestiva cornice del Frantoio delle Idee, il pubblico potrà vivere una serata dedicata alla musica pianistica, tra interpretazione, tecnica e sensibilità artistica – Un evento che unisce musica e territorio, portando la qualità del recital pianistico in uno spazio culturale capace di valorizzare l’identità locale e il patrimonio diffuso dei borghi abruzzesi – Il festival itinerante UNPLI rappresenta un’occasione per scoprire luoghi e comunità attraverso la musica, creando momenti di incontro e condivisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Appuntamento giovedì 24 aprile 2026 alle 21:00. 📅 Data: 24 aprile 2026 ⏰ Orario: 21:00 📍 Luogo: Frantoio delle Idee, Piazza G. Garibaldi, Moscufo (PE) 🎟 Ingresso: gratuito

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, direttamente da Abruzzo Turismo. Le ultime notizie, con testo integrale, sono state rilasciate, alle ore 08, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it

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