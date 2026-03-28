Eventi: Concorso cinematografico “#DOCudì2026” a Pescara

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Torna a Pescara uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di cinema documentario – Da venerdì 20 marzo 2026 a sabato 9 maggio 2026, l’Auditorium Cerulli, in via Francesco Verrotti 42, ospiterà la tredicesima edizione di #DOCudì2026 – Concorso di Cinema Documentario, rassegna che porterà in città registi, sceneggiatori e autori pronti a presentare i propri lavori e a confrontarsi con il pubblico dopo ogni proiezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa, organizzata dall’A.C.M.A. – Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, conferma anche per questa edizione la formula del “festival diffuso”, con appuntamenti settimanali dedicati ai documentari più interessanti prodotti negli ultimi due anni – precisa la nota online. Un percorso che permette agli spettatori di avvicinarsi ai molteplici linguaggi del cinema del reale, tra osservazione, indagine e racconto della contemporaneità. Il concorso si aprirà venerdì 20 marzo 2026 con un appuntamento speciale dedicato al rapporto tra cinema e letteratura: Federica Fioroni presenterà il suo libro Malinconia senza rimedio – Vita e cinema di Valerio Zurlini e, a seguire, sarà proiettato fuori concorso il film Cronaca familiare di Valerio Zurlini – precisa il comunicato. Da lì prenderà il via il calendario delle proiezioni in concorso, fissate tutti i giovedì di aprile e nel primo giovedì di maggio – riporta testualmente l’articolo online. Il programma entrerà nel vivo giovedì 2 aprile con Tre vite di Cristina Trio e Fabio Bobbio, seguito giovedì 9 aprile da Giappone – Abruzzo: le connessioni nascoste / Alessandro Valignano di Alessia Ambrosini – Si proseguirà giovedì 16 aprile con Daniele Baldelli – A Cosmic Life di Alessandro Tesei, giovedì 23 aprile con Nyumba di Francesco Del Grosso e giovedì 30 aprile con Un milione di granelli di sabbia di Andrea Deaglio – riporta testualmente l’articolo online. L’ultimo film in concorso sarà Ogni pensiero vola di Alice Ambrogi, in programma giovedì 7 maggio 2026. Gran finale sabato 9 maggio 2026 con le premiazioni e l’evento speciale fuori concorso, che proporrà la proiezione di Anime violate di Matteo Balsamo – Al termine del percorso saranno assegnati due riconoscimenti: il Premio del Pubblico per il miglior documentario e il premio per il miglior documentario sociale – Tutte le proiezioni avranno inizio alle 18:45 e, come da tradizione, saranno accompagnate dagli incontri con gli autori, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire temi, storie e linguaggi del documentario contemporaneo in un dialogo diretto con i protagonisti della rassegna – si apprende dal portale web ufficiale. Un calendario ricco, dunque, per vivere a Pescara un’esperienza cinematografica intensa e partecipata, tra storie, riflessioni e sguardi sul presente – Luogo: Auditorium Cerulli, via Francesco Verrotti 42, Pescara Date: dal 20 marzo 2026 al 9 maggio 2026 Orario proiezioni: 18:45 Prenotazioni: posto gratuito con prenotazione; le adesioni vengono attivate la settimana precedente a ciascun evento Info: www.webacma – si apprende dal portale web ufficiale. it/docudi-2026/ – www.facebook.com/AssociazioneACMA/ – 085 4210031 – info@webacma – it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla redazione di Abruzzo Turismo sul relativo portale ufficiale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 00, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it