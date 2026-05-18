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Eventi e Cultura

Eventi: Concorso musicale “Paolo Barrasso” a Caramanico Terme (PE)

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Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Dal 21 al 24 maggio 2026 torna a Caramanico Terme (PE) il 23° Concorso Musicale Internazionale “Paolo Barrasso”, inserito nel programma del 40° Festival della Valle dell’Orfento – L’evento si svolgerà negli spazi dell’Ex Convento delle Clarisse, trasformando il borgo ai piedi della Maiella in un punto di incontro per giovani musicisti, scuole e artisti provenienti dall’Italia e dall’estero – aggiunge testualmente l’articolo online. Il concorso, organizzato dall’Accademia della Musica “Marino da Caramanico”, prevede esibizioni, concerti e premiazioni dedicate a diverse categorie musicali, con premi complessivi per 13.000 euro, oltre a coppe, medaglie, diplomi e riconoscimenti speciali per docenti e istituti scolastici – precisa la nota online. L’iniziativa rappresenta ormai uno degli appuntamenti più consolidati del panorama musicale abruzzese, capace di coniugare formazione, talento e valorizzazione del territorio nel suggestivo scenario del Parco Nazionale della Maiella – si apprende dal portale web ufficiale. 📅 Date: 21, 22, 23 e 24 maggio 2026 📍 Luogo: Ex Convento delle Clarisse – Caramanico Terme (PE) 🎼 Evento: 23° Concorso Musicale Internazionale “Paolo Barrasso” 💰 Premi: oltre 13.000 euro 📝 Scadenza iscrizioni: 18 maggio 2026 🌐 Info:Marino da CaramanicoFacebook Concorso Paolo Barrasso

Secondo quanto riferito in un comunicato, questa mattina, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 02, anche mediante il canale web istituzionale di Abruzzo Turismo, area online Eventi, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: abruzzoturismo.it

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