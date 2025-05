Eventi: Conosci i nostri boschi? – Programma 2025

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Anche quest’anno torna l’atteso appuntamento con “Conosci i nostri boschi?”, il programma di passeggiate “patrimoniali” che attraversano boschi, borghi e altipiani della Foresta Modello Valle Aterno – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’esperienza unica per scoprire il patrimonio naturale e culturale del territorio abruzzese, organizzata dalla Commissione Cultura e dalle associazioni locali, in collaborazione con Orsa Maggiore Trekking e Ambiente – Gli appuntamenti Sabato 24 Maggio: San Benedetto in Perillis – Rifugio Macchia Spinosa Orsa Maggiore Trekking e Ambiente, Comunità di San Benedetto in Perillis Domenica 1 Giugno Gagliano Aterno – Rifugio Canale Orsa Maggiore Trekking e Ambiente, Festival LibriGanzi Domenica 8 Giugno Pagliare di Tione – Pagliare di Fontecchio Il Melo di Nonno Dario Domenica 14 Settembre Prati del Sirente – Performance Quercia Reposatora Le Officine Sabato 20 Settembre Tussio – Castelcamponeschi Pro loco di Prata d’Ansidonia Sabato 27 Settembre Goriano Valli – Secinaro Vallese ASD, Orsa Maggiore Trekking e Ambiente Domenica 5 Ottobre Tione degli Abruzzi – “3XTrekking” Associazione Massimo Lelj, Associazione Santa Maria del Ponte Domenica 12 Ottobre Fontecchio – Tour degli alberi monumentali CEA Torre del Cornone – ILEX Domenica 19 Ottobre Ocre – Rifugio Malequagliata Live Your Mountain Domenica 26 Ottobre San Demetrio Ne’ Vestini – Omaggio a Cesira Fiori Te – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Co Territorio & Comunità, 1Cona Associazione Ogni passeggiata sarà arricchita da eventi culturali, come il Festival LibriGanzi e performance artistiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. I partecipanti sono invitati a munirsi di scarpe da trekking, abbigliamento adatto e accessori utili come bastoncini telescopici e occhiali da sole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Info e prenotazioni Per dettagli sul programma e prenotazioni, visita il sito ufficiale Foresta Modello Valle Aterno o contatta Roberto al numero 348 89 98 071. Un’occasione imperdibile per immergersi nella natura e riscoprire le bellezze del territorio abruzzese!

